Matthew Perry | l’ex fidanzata | “Mi causava dolore che non avevo mai provato Il “giallo” del patrimonio | aveva “svenduto” tutte le sue case e si era ritirato in un cottage

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Una vita incastonata in un personaggio immaginario, in una fusione tra realtà e fantasia. È stata la fortuna e, al contempo, la maledizione diche nel suo Chandler Bing, uno dei protagonisti di Friends, ha trovato il successo planetario e un’ombra con cui dover convivere. Nell’ultimo periodo l’attore – scomparso a 54 anni lo scorso fine settimana in un giorno che ha scosso il mondo della serialità mondiale –cambiato casa, vendendo una lussuosa villa per trasferirsi in una Los Angeles che, nell’estate del 2020,acquistato per sei milioni di dollari. Stando ad alcune fonti del New York Post,stava combattendo una battaglia contro la solitudine: “Trascorreva la maggior parte dei suoi giorni a casa sua ed era molto solo”. Il ...