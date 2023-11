Matthew Perry | l’autopsia | “Nessuna traccia di metanfetamina e Fentanyl nel sangue”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 1 novembre 2023) A pochi giorni dalla sua scomparsa, emergono i primi risultati del, eseguita il 29 ottobre 2023, sul corpo di, trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio sabato 28 ottobre. La prima ipotesi avanzata per indicare la causa del suo decesso è quella di un possibile annegamento dopo avere avuto un arresto cardiaco. Sulla base di quanto riportato da TMZ da fonti delle forze dell’ordine, all’interno dell’abitazione “sono stati trovati antidepressivi, farmaci ansiolitici e un farmaco per la BPCO“. Secondo quanto precisato dagli investigatori, questi possono essere comunque considerati farmaci regolari, indicati per i suoi vari disturbi, e conservati in apposite bottiglie. Dai primi rilievi emersi, la morte dell’attore non sarebbe però stata causata da mentanfeamina e, di cui non sarebbe ...