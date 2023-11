Matrimonio d’inverno | quali fiori scegliere e come abbinarli

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Distese innevate, candele soffuse e una magica atmosfera a fare da cornice: uninvernale può rivelarsi davvero un’ottima scelta sotto molti punti di vista. E se da un lato bisognerà fare a meno di spazi aperti, temperature miti e colori vivaci per la propria palette nuziale, dall’altro si potrà contare su molti preziosi alleati di sicuro effetto. Anche in termini di decorazioni floreali. State programmando deid’arancio nei mesi più freddi dell’anno? Nessun timore: per il vostroinvernale potretetra decine didiversi, ideali tanto per gli addobbi quanto per i bouquet. Scopriteli tutti nella nostra guida.invernali:per ilNonostante non si possa contare sulla ...