Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | un super Dimitrov colleziona match point | poi la spunta su Medvedev

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) UnGrigorspreca seima riesce comunque a evitare la drammatica debacle, battendo al secondo turno deldila testa di serie numero tre Daniil, col punteggio di 6-3 6-7(4) 7-6(2) in quasi tre ore di gioco. Un incontro esaltante quello tra l’esperto bulgaro e il russo reduce dalla finale persa contro Sinner, che dunque esce di scena in maniera precoce come già capitato peraltro ieri ad Alcaraz. Agli ottavi perc’è il pittoresco kazako Bublik. Il primo set mette a nudo un po’ di stanchezza per, visto che il russo subisce immediatamente il break e quando, nel quinto game e lottando tantissimo ai vantaggi, ...