Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | Djokovic non sbaglia all’esordio | Etcheverry ko in due set

Il serbo batte 6-3 6-2 in un'ora e 25 minuti di tennis. Dopo un buon avvio dell'argentino, la testa di serie numero 1 toglie il servizio all'avversario nell'ottavo game per poi chiudere il primo parziale nel gioco successivo. domina nel secondo set andando avanti di due break archiviando la pratica concedendo solo una palla break a. Esordio morbido per classe 1987 di Belgrado, che cercherà di sfruttare al meglio le sconfitte delle teste di serie numero 2 e 3 Alcaraz, contro Safiullin, e Medvedev, contro Dimitrov. Agli ottavi di finale sarà sfida con Griekspoor, che ...

Sconfitto al tie break del terzo set per mano di Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev ha lasciato il campo rivolgendo un gestaccio al pubblico deldi Parigi - Bercy . Dopo i saluti a rete infatti, il russo è stato sommerso dai fischi del pubblico parigino, a cui ha risposto mostrando il suo dito medio. ' Dito medio Ma no, mi stavo ...

Masters 1000 di Parigi-Bercy, finisce il cammino di Carlos Alcaraz, Safiullin vince in due set RaiNews

