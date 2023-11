Marta Fascina | prima intervista dopo la morte di Berlusconi | “Non ho superato il lutto”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Pubblicato il 1 Novembre, 2023parla per lavolta, a quasi cinque mesi dalla scomparsa di Silvio, e lo fa con un’rilasciata al Corriere della Sera in cui dichiara di non aver ancorailper ladel suo compagno. La parlamentare ha assicurato, però, che ritornerà presto alla Camera del Deputati: “Sicuramentedelle votazioni sulla legge di Bilancio, che è la legge più importante”. La parlamentare, ha raccontato gli ultimi giorni di Silvio: “Non si è mai pronti alla– ha detto – non lo era lui, come dimostra anche il fatto di aver lavorato fino agli ultimi istanti della sua vita. Preparava la sua candidatura per le ...