Marta Fascina | la prima intervista dopo la morte di Berlusconi | Non si supera il lutto con uno schiocco di dita

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il 22 ottobre Report ha dedicato un'inchiesta sul ruolo diin Forza Italia, alcuni esponenti, in particolare, hanno parlato in forma anonima dell'influenza che lei avrebbe esercitato su. "Chi ha conosciuto Silviosa bene che ascoltava tutti, con umiltà, salvo...

non nasconde il suo dolore: a 5 mesi dalla morte di Berlusconi non ha ancora elaborato il ...

Marta Fascina: «Non ho superato il lutto di Berlusconi. Ma tornerò in Parlamento per la legge di Bilancio» Corriere Roma

Marta Fascina, gli ultimi momenti di Berlusconi: «Mi ha stretto forte la mano. Non ho superato il lutto, ma to ilmessaggero.it

Marta Fascina non nasconde il suo dolore: a 5 mesi dalla morte di Berlusconi non ha ancora elaborato il lutto In una lunga intervista al Corriere della sera, Marta Fascina si apre e racconta, forse ...La compagna di Berlusconi, morto lo scorso giugno: «Mesi di strazio, che non passa. So bene però di avere delle responsabilità nei confronti degli italiani» ...