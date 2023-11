Marlyn ha gli occhi neri | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Marilyn ha glidel 2021, è parzialmentea unache riguarda un giovane inglese di nome Oobah Butler. L’uomo nel 2017 veniva pagato per scrivere recensioni positive per i ristoranti. Un giorno decide di creare un sito internet per un finto ristorante dal nome The Shed at Dulwich. Sul sito ci sono tutte le informazioni e foto di piatti all’avanguardia. Inizia a scrivere recensioni positive per il locale che diventa il primo ristorante di Londra. La trama del, invece, segue Clara Pagani (interpretata da Miriam Leone) e Diego (Stefano Accorsi) entrambi ricoti in un centro di salute mentale. Lo psichiatra che li ha in cura decide di organizzare un lavoratorio culinario e cerca di coinvolgerli ma le cose si ...