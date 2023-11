Marito violento assolto per ragioni culturali | la moglie | Da morta

E infatti la storia che ha messo in scena - quella di Delia e del- ha raggiunto donne, uomini, ragazzi e ragazze. Un tuffo nel passato per raccontare - spiega la regista - "una ...La 27enne denuncia le violenze ma il giudice assolve il marito. Le polemiche per le motivazioni del pm: "È un fattore culturale". Lo sfogo della giovane: "Forse dovevo morire..." ...CASTEL VOLTURNO (g.v.) – Una donna, moglie di un sottufficiale della Marina militare si reca in caserma per denunciare presunti maltrattamenti ad opera del marito.