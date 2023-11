Marilyn ha gli occhi neri | una storia vera ha ispirato il film?

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ilha gliè, in parte,a una. Il racconto delcon Miriam Leone e Stefano Accorsi, seppur incredibile, prende ispirazione dalladi Oobah Butler, un giovane inglese, ha portato l’idea all’estremo creando un finto ristorante chiamato “The Shed at Dulwich”. Con foto di piatti creati con oggetti di casa e recensioni false su TripAdvisor, il ristorante immaginario è diventato il più votato di Londra sul sito, sebbene non fosse mai esistito. Per il resto, ilracconta unacompletamente inedita e che affronta il tema della salute mentale. NelClara Pagani (interpretata da Miriam Leone) e Diego (Stefano Accorsi) ...

Una commedia può essere divertente e leggera pur affrontando tematiche importanti. E' questo il caso dihaocchi neri , film diretto da Simone Godano nel 2021 con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone. La pellicola tratta il delicatissimo argomento dei disturbi mentali , ma lo fa con ...

Miriam Leone e Stefano Accorsi sono i protagonisti di Marilyn ha gli occhi neri, film di Stefano Godano in onda mercoledì 1° novembre su Rai Uno ...