Mariah Carey “si scongela” per il Natale | il video autoironico post-Halloween della cantante

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Con grande autoironia,ha dato il via ufficiale alla stagione natalizia con un conto alla rovescia pubblicato su Instagram. Ilmostra un orologio digitale che segna i secondi fino alla mezzanotte del 31 ottobre, marcando la fine di. Subito dopo, una grande cassaforte si apre, rivelandointrappolata in un blocco di ghiaccio. Quattro persone, ancora vestite da, si riuniscono intorno al blocco di ghiaccio, utilizzando asciugacapelli per liberarla. Una volta liberata,annuncia: “È ora!” e balla sulle note di “All I Want For Christmas Is You” mentre la neve inizia a cadere. Con questo gesto spettacolare,ha ufficialmente dato inizio alle celebrazioni natalizie, portando gioia ...

Sì, è ufficialmente arrivato quel momento dell'anno. Come raccontato qui , il 1° novembre è generalmente il giorno in cui la "nostra signora del Natale"entrerà nella top 200 global di Spotify. Così, almeno, vuole la tradizione. Nel 2020 "All I want for Christmas is you" fece il suo primo ingresso della stagione nella classifica con oltre ...

"È ora!": Mariah Carey annuncia l'inizio delle feste sulle note di All I want for Christmas is you - Video Gazzetta di Parma

Mariah Carey dà ufficialmente il via alle celebrazioni di Natale. VIDEO Sky Tg24

