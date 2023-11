Mariah Carey scongelata per Natale 2023 | dopo Halloween VIDEO

(Di mercoledì 1 novembre 2023)è stata prontamente “” in vista del, subito, come si vede in un nuovogià virale, nel quale la cantante sembra proprio ironizzare sul meme che ogni anno la vede protagonista. All’arrivo del, infatti, il suo classico All I Want For Christmas Is You torna attuale e la cantante guadagna in popolarità (e soldi). It’s…… TIME!!! ??? #SZN pic.twitter.com/dp6xEs7LTT —(@) November 1,Nel, infatti, vediamo un conto alla rovescia che, allo scoccare della mezzanotte del primo novembre, apre un portellone, all’interno del quale troviamo un blocco ...

E come si può concepire il Natale , senza il suo simbolo (musicale) per eccellenza Con un video postato su Instagram,lo ha decretato: 'It's time' (è il momento). Il via al Natale di ...

Mariah Carey dà ufficialmente il via alle celebrazioni di Natale. VIDEO Sky Tg24

'È ora', Mariah Carey annuncia l'inizio delle feste Agenzia ANSA

Non è Natale senza Mariah Carey e la cantante ha ufficialmente annunciato che è arrivato il momento di pensare al periodo festivo. In un video pubblicato su social media, Mariah è come imprigionata in ...(ANSA) - NEW YORK, 01 NOV - Non è Natale senza Mariah Carey e la cantante ha ufficialmente annunciato che è arrivato il momento di pensare al ...