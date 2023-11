Marchegiani | «I gol su punizione? Portieri e barriere più alte Si potrebbe tornare agli anni ’80»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Anche la Stampa nota come sia finita l’era dei Pirlo, Totti, Del Piero e di tutti quegli specialisti del calcio piazzato. Il gol di Raspadori contro il Milan suha reso palese un’evidenza. In Seria non si segna più su. L’opinione di“Un gol suin 9000 minuti: questa la “triste” fotografia di quanto osservato dal 20 agosto ad oggi“. Devono per forza di cose esserci delle spiegazioni. Sono più scarsi i giocatori? Probabile. Più fortie difensori? Altamente probabile. A rispondere con più competenza a questi quesiti è Luca, opinionista Sky e prima ex portiere di Lazio, Torino e Nazionale: «In Italia siamo stati fortunati a vivere l’epoca d’oro degli specialisti. Sinisa era fantastico. Quello è stato un periodo eccezionale. ...