Maratona New York 2023 | il percorso Partenza a Staten Island e arrivo a Central Park | dislivello importante

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Prosegue il countdown in vista della 52ma edizione delladi New, sesta e ultima Major stagionale in programma domenica 5 novembre a partire dalle ore 14.40 italiane. Grande curiosità come ogni anno per l’appuntamento più prestigioso in calendario per i runner di tutto il mondo, pronti ad affollare in massa le strade della Grande Mela. Gli oltre 50 mila podisti attesi a Newdomenica si apprestano ad affrontare unabbastanza impegnativo e sicuramente non tra i più scorrevoli, a causa dei ponti e di alcune salite che portano a quota 253 metri ilverticale complessivo da superare nell’arco della competizione. Difficile dunque ambire a dei riscontri cronometrici eccezionali, infatti il record di percorrenza al maschile è di Geoffrey Mutai nel 2011 in 2h05:06. La ...