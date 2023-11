Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l’addio a UeD | “Vorrei dire delle cose…”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 novembre 2023)ha ripreso possesso dei suoi socialaver abbandonato il trono di Uomini e Donne. La giovane ha ripreso il controllo del suo account di Instagram, e subito ha deciso di lanciarestoccate ai suoi ex corteggiatori e a tutto quello che le è accaduto in studio. Vediamo cosa ha detto.torna sui socialUomini e Donne L’abbandono del trono di Uomini e Donne diha generato un bel po’ di sgomento, specie per le modalità in cui tutto è avvenuto. La giovane, infatti, si è quasi sottomessa ai suoi corteggiatori nella speranza di ottenere da loro un’altra chance. Ad ogni modo, una volta andata in onda la puntata in questione, che è stata trasmessa ieri, la ragazza è potuta tornare sui social. La giovane ha ...