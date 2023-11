Manovra | Tinagli | “Non c’è visione Vi spiego tutte le criticità”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Irene, eurodeputata dem, in un’intervista a ‘La Stampa’ ritorna sullae critica in modo molto duro le decisioni prese dal governo. Lacontinua a non convincere il Pd. “E’ un provvedimento che ha come obiettivo le prossime Europee – spiega in un’intervista a La Stampa Irene, eurodeputata dem – non c’è assolutamente unadi lungo periodo. Mancano misure macroeconomiche e la frenata del Pil nel terzo trimestre è davvero preoccupante“. Ireneintervistata da ‘La Stampa’ sulla– Notizie.com – © Ansa“Stiamo parlando di unacon un impianto fragile – sottolinea ancora la– bisogna anche dire che questo governo da quanto si è insediato non ha mai messo in campo misure chiare ...