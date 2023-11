Mangiano una pizza e si sentono male | lei muore Il tragico sospetto

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Gerardina Corsano e Angelo MeninnoUn pasto che si tramuta in tragedia. Una donna è deceduta e suo marito è in gravi condizioni dopo aver cenato in una pizzeria di Ariano Irpino. Si sospetta un’avvelenamento da botulino causato da un olio piccante utilizzato sulla. La vittima, Gerardina Corsano, aveva 48 anni ed era residente ad Ariano Irpino. La sua situazione è precipitata rapidamente dopo una visita iniziale all’ospedale lunedì sera, durante la quale i sintomi, pur dolorosi, non erano sembrati gravi. Nella notte, le sue condizioni si sono aggravate, costringendo un ritorno d’urgenza in ospedale, dove, nonostante gli sforzi dei medici, ha perso la vita. Il marito, Angelo Meninno, 53 anni, pur in condizioni gravi, non sembra essere in pericolo di vita e attualmente è ricoverato in una struttura specializzata per le intossicazioni. Gli esami autoptici ...