Manenti torna a parlare | 'Dopo Parma il declino | assolto eppure mi sono fatto il carcere'

Desio però sembra più in palla ea mettere di nuovo la doppia cifra di separazione sul 33 - ... Piacenza: Soviero 11, El Agbani 8, Mastroianni 14,, Criconia 10, Marchiaro, Maglietti 6, ...

Manenti torna a parlare: "Dopo Parma il declino, essere descritto come delinquente non aiuta" TUTTO mercato WEB

Al Lago di Monte Colombo torna il "Mohican Original Musical" ChiamamiCittà

In oltre 4000 in due giorni hanno applaudito a metà ottobre a Catania Mohican Original Musical in scena al Teatro Metropolitan della città etnea. Dopo le due rappresentazioni straordinarie di quest’es ...Dopo l'anticipo di venerdì sera, i Knights sono subito chiamati a resettare testa e gambe per affrontare Piacenza che ha un record di 3 vinte e 3 perse come Legnano.