Manchester United | panchina a rischio per Ten Hag | ma l’esonero costerebbe 17 milioni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) 17di euro. Ecco quantoaldi Erik Ten Hag. A riportarlo è il Mirror, che spiega come quella economica è una delle ragioni per cui il tecnico ex Ajax non sarebbe a. Tuttavia la situazione in casa Red Devils è più delicata che mai e, se fino a poco tempo fa Ten Hag non era in discussione, ora non è più così. Secondo il Daily Mail, l’allenatore olandese avrebbe infatti perso l’appoggio incondizionato della dirigenza e gli stessi giocatori non hanno gradito il suo pugno duro, come nel caso Sancho. Allo stato attuale, lo scenario più probabile è che Ten Hag resti allofino a fine stagione e poi si vedrà. Qualora i risultati, già negativi, dovessero peggiorare ulteriormente, però, non è da escludere un suo addio ...