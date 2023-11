Maltempo | in Liguria allerta arancione e avviso per mareggiata storica

È allerta arancione per ilindove sono attesi da questa sera forti piogge e temporali anche persistenti che possono portare a criticità nelle aree vicino ai bacini piccoli, medi e grandi soprattutto nel ...

Maltempo a Genova, autostrada A7 come un fiume: massima allerta in Liguria La7

Meteo, cosa succederà nei prossimi giorni La situazione delle ultime ore è sotto gli occhi di tutti. Specialmente nelle zone del nord: dalla Liguria agli Appennini, da Milano e il suo hinterland ai ...In Liguria è stato emesso però anche un avviso per una forte mareggiata, definita "storica". In particolare l'Arpal ha precisato che è in arrivo dal quadrante Sud una perturbazione che potrebbe ...