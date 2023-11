Maltempo | dalle 15 scatta l’allerta ‘gialla’

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido15 di oggi, mercoledì 1º novembre, alle 6 di domani, giovedì 2 novembre, su tutto il territorio ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese) e della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che in alcune zone potrebbero essere intensi. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, caduta massi e frane. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i ...

