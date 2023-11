Maltempo a Verona | uomo bloccato sul fiume Adige | come lo salvano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L'intervento di soccorso dei Vigili del fuoco a San Giovanni Lupatoto (), per soccorrere unrimastosu un isolotto nel, dopo l'arrivo di una piena improvvisa. A effettuare il salvataggio ci hanno pensato gli elisoccorritori dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia che si sono calati dal Drago VF154 per recuperare, con il verricello, l'in difficoltà per poi trasportarlo in zona sicura. L'intervento è stato supportato anche da una squadra di terra e gli operatori speleo alpino fluviali con un gommone.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev