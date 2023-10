M3 | Apple lancia i nuovi processori su iMac e MacBook Pro | prezzi e date

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) –ha rivelato lunedì la sua nuova linea diPro (14 e 16 pollici) alimentata daiSoC M3, M3 Pro e M3 Max, e il nuovocon M3. L’con M3 è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente con M1, mentre per coloro che effettuano l’upgrade da unbasato su Intel, il nuovo dispositivo sarà fino a 2,5 volte più veloce dei modelli più popolari da 27 pollici e 4 volte più veloce del modello da 21,5 pollici più potente. Presenta anche un ampio display Retina 4,5K con 11,3 milioni di pixel e oltre un miliardo di colori, connettività wireless più veloce e un’esperienza senza interruzioni con iPhone. Abbinato alla sua telecamera, altoparlanti e microfoni, insieme a macOS Sonoma, l’con M3 è pensato per tutti, dalle ...

ha anche annunciato che la famiglia di laptop MacBook Pro sara' aggiornata, con nuovi modelli che utilizzano ciascuno dei tre nuovi chip. La presentazione arriva a due giorni da quella degli ...

Apple lancia i nuovi iMac 24: uguali nel design, ma molto più potenti SmartWorld

iPhone dei politici indiani a rischio - Apple lancia l'allarme Benzinga Italia

Apple Inc (NASDAQ:AAPL). ha recentemente presentato chip avanzati per PC, computer portatili MacBook Pro e un modello aggiornato di iMac, suscitando entusiasmo con un evento di lancio notturno unico ...Poche ore fa, Apple ha tenuto l'evento speciale "Scary Fast". Come immaginavamo, l'azienda ha fruttato l'occasione per svelare nuovi modelli di Mac. In particol ...