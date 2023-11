Lutto nel mondo dello sport | è morto in queste ore

(Di mercoledì 1 novembre 2023)nel: è scomparso inore, fan sconvolti. La fine del 2022 e l’inizio del 2023 è stato un anno tremendo per quanto riguarda i lutti nel. A metà dicembrescorso anno ci ha lasciati Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore e tecnico serbo nel 2019 aveva annunciato di avere una forma di leucemia mieloide acuta per la quale si è dovuto sottoporre a cure immediate tra cui anche un trapianto di midollo osseo. Inizialmente le sue condizioni erano migliorate, ma poi nel marzo 2022 si è dovuto sottoporre a un nuovo ciclo di cure a causa della ricomparsa della malattia. Nonostante la malattia, il serbo ha continuato ad allenare il suo Bologna fino a settembre 2022. A poche settimane di distanza – il ...

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marta Fascina non ha ''superato ilma tornerò in Parlamento per la legge di bilancio''. Queste le parole dell'esponente di Forza ...e determinazione...

Lutto nel salernitano, addio a Don Eugenio Andrea Gargiulo SalernoToday

Lutto nel Vending: scompare Pierre Albrieux presidente di NAVSA Vending News

Nel giorno di Ognissanti il programma del lido ha poco a che fare con luoghi di culto religioso o streghe e fantasmi e di autunnale ha solo il frutto tipico dei primi freddi. In questo giorno festivo, ...La sua interpretazione di Nikolas gli è valsa il Daytime Emmy Award come miglior attore protagonista in una serie drammatica nel 2016, oltre a quattro nomination, incluso un premio speciale dei fan ...