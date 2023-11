L’ultimo show di Ezio Capuano | “quando rivedo certi video mi vergogno | non sono io ma il mio gemello scemo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 novembre 2023)di, allenatore del Taranto e punto di riferimento del campionato di Serie C. La squadra è in lotta per le zone alte della classifica e punta al salto di categoria. Il tecnico si conferma sopra le righe fuori dal campo e in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’ non si è risparmiato. “Vivo il calcio pensando a chi non ha soldi per la pizza perché li spende per la partita.la vivi così, piangi pure, perché il calcio non è altro che l’essenza di emozioni. È l’attesa della gioia, come il Sabato del villaggio di Leopardi:la gioia si concretizza, poi non esiste più”. Sui calciatori: “gli orecchini al campo non ci devono essere, la musica nello spogliatoio non deve esistere. Un calciatore mi fa arrabbiaresi allena male, ...