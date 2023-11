Luigi Pulcini morto dopo un pugno in faccia | arrestato ragazzo di 20 anni 

Il fatto era avvenuto ad Altopascio, in pieno giorno, in una piazza affollata. In manette il giovane che per gli investigatori avrebbe colpito al volto con un pugno il 75enneche cadde a terra e mori' il giorno di ferragosto all'Ospedale di Cisanello

Altopascio (Lucca), 1 novembre 2023 – Luigi Pulcini morì, a 75 anni, in un letto di ospedale dopo dieci giorni di agonia. L’anziano, originario di Montemonaco (Ascoli Piceno), era in vacanza ad ...Luigi Piccini, 75 anni, fu aggredito in strada lo scorso 6 agosto, ad Altopascio, senza apparente motivo, e morì dopo dieci giorni di agonia ...