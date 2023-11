Luce! al Lucca Comics & Games | l’inclusione tra la realtà e il fantasy

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ci sarà anchein quella “magnifica macchina dei sogni” che è la città di, quando si trasforma nel palcoscenico del. Definizione che rubiamo volentieri al sindaco della città, Mario Pardini. La città dove tutto diventa possibile, come se fosse essa stessa parte di una storia da scrivere insieme: il pubblico da una parte e gli autori dall’altra. Che siano maestri del fumetto – e quest’anno c’è veramente ‘il mondo‘ – oppure premi Oscar – come Michel Gondry – e geniali inventori di– Yu Suzuki di Sega – chiunque sa che asi accenderà il suo sogno. Un programma vastissimo per un’edizione da record. È così da più di mezzo secolo, al punto che nel circuito mondiale il festival viene chiamato semplicemente “” ...