Lucca Comics | in studio a La Nazione Giani e Pardini | Un evento che il mondo ci invidia

Il sindaco die il presidente della Regione commentano il primo giorno della rassegna internazionale

Zerocalcare & Co, i disertori di Lucca Comics la Repubblica

Sotto una pioggia che non ha avuto alcun effetto deterrente contro i fiotti di persone che si sono immessi nella città, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, evento or ...LUCCA - La pioggia e le polemiche non hanno scoraggiato le migliaia di visitatori che fin dal mattino hanno affollato Lucca per la prima giornata del Lucca Comics & Games, in corso fino al 5 novembre.