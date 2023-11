Lucca Comics al via | pioggia e presenze record Tajani | La cultura non va politicizzata

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Lanon ha fermato l’esercito degli appassionati che si sono dati appuntamento in migliaia per la giornata di apertura delComic & Games 2023. Le rinunce di alcuni autori per il patrocinio di Israele, alla luce dello scenario bellico a Gaza - su tutte quella di Zerocalcare - non...

Le polemiche sul caso '' sembrano non finire più. E così dopo la rinuncia alla partecipazione del fumettista ZeroCalcare ...

Lucca Comics 2023: gli annunci di Star Comics AnimeClick.it

Sotto una pioggia che non ha avuto alcun effetto deterrente contro i fiotti di persone che si sono immessi nella città, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, evento or ...LUCCA - La pioggia e le polemiche non hanno scoraggiato le migliaia di visitatori che fin dal mattino hanno affollato Lucca per la prima giornata del Lucca Comics & Games, in corso fino al 5 novembre.