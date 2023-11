Lotta Scudetto | Zazzaroni e l’insolito paragone con la F1 | “Napoli come Verstappen”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, si è soffermato sullaper la conquista dello. Nel suo ultimo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivanha analizzato l’attualeper la conquista delloha anche menzionato ilallenato da mister Rudi Garcia, evidenziando che la situazione attuale potrebbe portare ad un inaspettato cambiamento nella griglia di partenza prevista a inizio stagione (, Milan, Inter, Juventus e Fiorentina): “Allegri sarebbe in grado di vincere il campionato e quindi di recuperare i 18 punti che a giugno lo divisero dal, con una squadra che ha – sì – il vantaggio non quantificabile dell’assenza dalle coppe, ma che, al ...

Il tecnico francese ha deluso le aspettative e il Napoli che solo qualche mese fa vinceva unodopo un campionato quasi dominato, ora si ritrova di fatto fuori dallaper la prima ...

Sacchi alla Gazzetta: "Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve" TUTTO mercato WEB

Dal gioco al mercato: Inter, Juve e Milan, la lotta scudetto in 10 punti La Gazzetta dello Sport

Fagioli fuori causa per la questione scommesse, Pogba per quella legata al doping. È inevitabile che la Juventus, sempre più lanciata nella lotta scudetto, debba fare qualcosa nel mercato di gennaio ...Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato ...