L’olio di semi di fichi d’India potrebbe salvare il pianeta secondo il mondo del beauty?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La skincare è sempre più alla ricerca di formule cosmetiche naturali, edidi ficoè stato oggetto di un crescente interesse negli ultimi anni. Ricco di vitamina E, acidi grassi polinsaturi e steroli, questo olio vegetale è noto come potente ingrediente naturale anti-età. Coltivato su larga scala in Nord Africa – soprattutto nel Maghreb (Tunisia, Marocco, Algeria…), nell’Europa meridionale (Portogallo, Spagna, Italia…) e in alcuni Paesi dell’America del Sud (Messico, Cile, Brasile…) il fico(Opuntia ficus-indica), noto anche come nopal, è diventato in pochi anni un ingrediente di punta nelle formulazioni cosmetiche naturali! Nell’era del riscaldamento globale, questa pianta a basso consumo d’acqua, che cresce su terreni non sempre adatti ad altre colture, offre molti vantaggi. ...