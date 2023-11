L’odio e la guerra prima passano da casa La nostra

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Davanti alla violenza quotidiana, la stessa che applicata su vasta scala diventa, ci sentiamo tutti spettatori innocenti, se non addirittura vittime. Forse per proteggerci, forse per difetto di compassione.Un sentimento di estraneità che migra verso altre manifestazioni dellavita, compresa l’educazione dei figli. Non è detto lo si faccia volontariamente, ma i messaggi educativi più convincentidalle azioni non intenzionali. Le parole possono contare davvero poco all’interno di un rapporto pedagogico.L’educazione, infatti, non è un flusso intermittente o normato secondo orari d’ufficio, ma è sempre attivo, come il battito del nostro cuore, che di notte non si addormenta, per fortuna.Difficile trovare genitori, insegnanti o educatori a qualsiasi titolo, disposti ad ammettere di avere rilasciato messaggi di odio o ...