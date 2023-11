Locked In | la recensione del nuovo thriller psicologico di Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il film:In, 2023. Regia:Nour Wazzi. Cast: Finn Cole, Rose Williams, Famke Janssen. Genere:. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima. Trama: Una grande casa immersa praticamente nel nulla e al suo interno una donna desiderosa di vita, fama e ricchezza. Insieme a lei due ragazzi, Jamie, il figliastro e Lina, adottata da Katherine per onorare la memoria della sua più cara amica, morta prematuramente. Il primo è affetto da crisi epilettiche, mentre la seconda impara velocemente a mettersi al servizio di una famiglia disfunzionale cui sente di dover tutto. Con gli anni, però, quella casa diventa una prigione, Katherine si trasforma in una nemica e Jamie è un marito da accudire. Intorno a Lina le mura del dovere si fanno sempre più strette ed opprimenti. Per questo motivo afferra velocemente l’unica ...