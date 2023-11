Lo ha fatto per Totti ? Ilary Blasi vestita così | è polemica | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ancora per qualche tempodovrà sopportare i costanti richiami a Francesco. In occasione di Halloween la conduttrice televisiva ha festeggiato in compagnia di alcuni amici e dei rispettivi figli. Sui social ha condiviso diversi frammenti della serata, ma soprattutto non è passato inosservato l'outfit scelto dalla: si è trada sposa cadavere, un costume perfettamente a tema con le decorazioni che hanno contraddistinto la location scelta per la festa. Ilperò che abbia scelto di indossare i panni della sposa cadavere ha spinto molti utenti a pensare che possa esserci qualche riferimento a Francesco. Che il costume sia una sorta di provocazione nei confronti dell'ormai ex marito? Insomma, gli utenti dei social hanno subito ...