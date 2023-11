LIVE Turchia-Italia 37-28 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | crollano gli azzurri nella ripresa | sconfitta nell’andata del playoff!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.42 MVP Pehlivan con 10 reti seguito da Done con 9 reti. Per l’7 reti per Parisi e 5 per Simone Mengon. 18.42 Alcune statistiche: 55 tiri totali per ladi cui 37 reti, 47 tiri per l’con 28 reti di cui 4 dai sette metri. 18.41 Ricordiamo il 5 novembre alle ore 18.00 il ritorno a Chieti contro la. 18.40 Finisce la partita37-28. Al ritorno servirà un miracolo per ribaltare la distanza di 9 reti a favore della. 60? Si chiude la partita con la rete nei secondi finale di Pehlivan,37-28. 60? Goooooooooooooool, Simone ...