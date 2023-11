LIVE Turchia-Italia 36-28 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | ultimi minuti di partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Goooooooooooooool, Simone Mengon con il sinistro,36-28. 59? Gol di Done che non smette ancora di segnare il veterano turco,36-27. 59? Goooooooooooooooool, Moretti sulla linea dei sette metri,35-27. 58? Gol anche di Erdogan che si iscrive al tabellino dei marcatori,35-26. 57? Gooooooooooooool, prima rete per D’Antino per gli azzurri,34-26. 57? Ancora Pehlivan va in rete in contropiede,34-25. 56? A referto va anche la rete di Celik,33-25. 55? Goooooooooooool, ...