LIVE Turchia-Italia 32-25 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | ultimi minuti di partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55? Goooooooooooool, Parisini suona la carica,32-25. 54? Gol di Done, ancora una rete della32-24. 53? Goooooooool, Marrochi, sul primo palo,31-24. 51? Rete di Kanberoglu, crollano gli azzurri,31-23. 49? Ancora rete di Pehlivan che sembra inarrestabile,30-23. 48? Gol di Pehlivan, in elevazione,29-23. 47? Goooooooooooooool, torna al gol Parisini,28-23. 46? Gol di Nabantoglu, larisponde colpo su colpo, ...