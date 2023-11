LIVE Turchia-Italia 30-23 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | azzurri in difficoltà!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? Ancora rete di Pehlivan che sembra inarrestabile,30-23. 48? Gol di Pehlivan, in elevazione,29-23. 47? Goooooooooooooool, torna al gol Parisini,28-23. 46? Gol di Nabantoglu, larisponde colpo su colpo,28-22. 44? Gooooooooooool, Marrochi dopo una bella incursione,27-22. 43? Gol di Done, rete della27-21. 42? Gooooooooool, Simone Mengon ancora lui,26-21. 41? Ancora la, rete di Pehlivan, ...