LIVE Turchia-Italia 0-0 | Qualificazioni Mondiali pallamano in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Inni nazionali in corso! 16.50 Sarà il 24esimo incontro tra. La prima volta risale al 1979: ai Mediterranei di Spalato gli azzurri si imposero col finale di 28-18. Ultimo confronto datato 4 luglio 2022 a Orano (Algeria), sempre ai Mediterranei, con vittoriana (34-25). Il bilancio complessivo è in perfetto equilibrio: 10 vittoriene, 10 turche e tre pareggi. 16.45 I convocati turchi: Portieri: Co?kun Göktepe (Spor Toto), Mehmet Emre (Be?ikta? Safi Çimento), Taner Günay (Sakarya BBSK),Ala sinistra: Enis Harun Hac?o?lu (Be?ikta? Safi Çimento), Samet Kanbero?lu (Sakarya BBSK),Terzino sinistro: Ali Emre Babacan (Comune di Beykoz), Baran Nalbanto?lu (Be?ikta? Safi Çimento), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz 2006), ...