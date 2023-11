LIVE Sinner-McDonald | ATP Parigi-Bercy in DIRETTA | il match potrebbe iniziare molto tardi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona sera e benvenuti alladell’esordio di Janniknel Masters 1000 di. L’altoatesino è opposto a Mckenzieinsidioso per l’azzurro, l’americano diedefilo da torcere nella finale di Washington nel 2021 quando l’azzurro si impose per 7-5, 4-6, 7-5 e conquistò il primo ATP 500 della carriera. C’è un altro precedente, il terzo turno del Roland Garros nel 2022 vinto altresì da Jannik per 6-3, 7-6(6), 6-3. C’è quindi stata lotta in entrambi i confronti diretti. Il n.42 del mondo ha ottenuto le semi a Eastbourne e Delray Beach, i quarti a Toronto e a Zhuhai come piazzamenti migliori per un totale di 32...