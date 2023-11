LIVE Sinner-McDonald | ATP Parigi-Bercy in DIRETTA | finite le prime due partite Ne mancano ancora tre…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 Tsitsipas ha superato 6-3, 7-6 Auger-Aliassime. Tra poco Djokovic-Etcheverry, poi resterannoHumbert-Zverev e Rune-Thiem prima di. 15.20 Dimitrov ha battuto Medvedev dopo 2 ore e 56 minuti, attualmente Tsitsipas ha vinto il primo set con Auger-Aliassime, ma è sotto 0-3 nel secondo. Aumentano sempre più, purtroppo, che il match diinizi molto tardi, anche verso le 23.00. 13.10 Primo match, prima maratona. Dimitrov e Medvedev hanno iniziato ora il 3° e decisivo set, dopo 2h di partita.scenderà in campo come SESTO match, dopo Tsitsipas-Auger Aliassime, Djokovic-Etcheverry, Humbert-Zverev e Rune-Thiem, Buonasera e benvenuti alladell’esordio ...