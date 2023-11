LIVE Perugia-Civitanova | Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | va in scena la rivincita del 2022

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per ladelladimaschile 2023. Al Biella Forum è giunto il momento di assegnare il primo trofeo stagionale e quello di stasera sarà il remake delladella passata stagione, 12 mesi fa ad imporsi fu(3-2).si è qualificata a questadopo aver superato ieri in semi(3-1), Giannelli e compagni, dopo un primo set da dimenticare, sono saliti in cattedra nei tre successivi parziali grazie agli innesti di Ben Tara e Oleh ...