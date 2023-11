LIVE Perugia-Civitanova 22-25 Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA | la Lube si aggiudica un primo set equilibrato!

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:35set estremamente equilibrato fino al 18-18, nel complessoè si è dimostrata più concreta, grazie anche a meno errori diretti. Lorenzetti deve trovare la quadra con i tanti attaccanti a disposizione. 12 attacchi vincenti, 3 muri, 1 ace e 4 errori per, contro i 16 attacchi vincenti, 0 muri, 2 ace e 9 errori diretti di. 22-25 Muroneeeee di Diamantini su Flavio, ilset è di! 22-24 Yant vince un contrasto aereo con Leon e portaa set-point. 22-23 Errore al servizio di Chinenyeze. 21-23 Plotnytskyi in campo. 21-23 INCREDIBILE! Punto in bagher di Lagumdzija da posizione impossibile, questo colpo farà il giro del web! 21-22 Colpo