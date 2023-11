LIVE – Perugia-Civitanova 0-2 22-25 23-25 22-21 | finale Supercoppa maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Latestualedi Sir Susa Vim-Cucine Lubedella Del MonteSuperlegadi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver superato in quattro set Trento, tornano in campo per completare l’opera e conquistare il primo trofeo della stagione. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, capaci di superare in tre set Piacenza, che vanno a caccia di un’altra grande prestazione contro la storica rivale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 1° novembre al Biella Forum di Biella. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...