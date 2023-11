Lite Bocchino-Piccolotti “Tu e tuo marito avete candidato Soumahoro” “Pensa alla ministra Santanchè e a tutti condannati di destra” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Scontro rovente a Dimartedì (La7) tra la deputata di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesca, e Italo, ex parlamentare di centroe direttore editoriale de Il Secolo D’Italia. L’argomento del dibattito è la manovra del governo Meloni, sulla quale la segretaria di Sinistra Italiana avanza perplessità: “C’è una bella differenza tra tassare i pannolini e tassare le auto di lusso, tra alzare l’Iva sugli assorbenti e aumentarla sugli yacht, tra il far pagare una patrimoniale ai milionari e togliere la sanità alle persone comuni”. La interrompe immediatamente e ripetutamente: “Facciamo pagare qualcosamoglie di. Tu haiil, che viveva in una villa lussuosissima pagata d...