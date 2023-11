L’Italia guida le mosse dell’Europa che vuole sviare la Bri con l’Imec Ma occhio ai porti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “L’Europa cerca alternative alla Belt & Road Initiative”, è l’oggetto della newsletter quotidiana dell’Asia Nikkei, la più letta pubblicazione economico-finanziaria al mondo, che dedica particolare attenzione ale alla decisione di non rinnovare l’adesione all’infrastruttura geopolitica cinese e di guardare con massima attenzione a iniziative alternative: prima fra tutte. Il corridoio di connessioni tra India, Medio Oriente ed Europa si porta dietro un concetto geostrategico cruciale per Roma: l’Indo Mediterraneo. È in questa dimensione chetrova spazi per la propria proiezione geopolitica, lungo le interconnessioni tra Mediterraneo allargato e Indo Pacifico. Un costrutto dove si muovono passato, presente e futuro della politica internazionale della Penisola. Da tempo, in Italia e in molte parti d’Europa, ...