L’Iran sfrutta la Sco e la Cina per diventare hub del gas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 novembre 2023)vuole rafforzare la sicurezza energetica attraverso la creazione di un hub regionale per l’energia, dai combustibili fossili all’elettricità e le rinnovabili. E lo vuole fare all’interno della Shanghai Cooperation Organisation, l’anti-Nato a guida cinese. La proposta – che potrebbe finire per rimodellare le dinamiche energetiche eurasiatiche – è stata lanciata lunedì da Mohammad Mokhber, primo vice-presidente iraniano, durante la riunione del Consiglio dei capi di governo a Bishkek, in Kirghizistan, a cui partecipava anche il primo ministro cinese Li Qiang. L’iniziativa faciliterebbe il commercio di energia tra i nove Paesi membri, ha spiegato Mokhber. Il non detto è che una soluzione del genere consoliderebbe la posizione del, che è membro ufficiale della Sco da luglio, tra i player globali nel settore energetico. Nonostante le sanzioni ...