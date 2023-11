L' intelligenza artificiale compra tutto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il commercio tradizionale è in crisi ma le vendite online crescono, aiutate da «robot» che ci conoscono e ci fanno acquistare velocemente, con precisione. Un’«evoluzione della specie» a cui i negozi fisici dovranno adattarsi. Per non morire di algoritmi. I negozi non si sono mai effettivamente ripresi dopo il lockdown del Covid e anche la stagione turistica che si è appena chiusa, seppur brillante non ha portato incassi tali da colmare le perdite del triennio passato. Ora rivendite e aziende sperano di rifarsi nei due appuntamenti clou per il commercio durante l’anno: il Black Friday di fine novembre e il periodo natalizio. Ma c’è un «competitor» con cui se la devono vedere: robot e algoritmi. Il nemico peggiore per i negozi non è l’inflazione e neppure la crisi economica, è il web, l’e-commerce che ha nell’un alleato ...