Lindstrom il mistero | è un trequartista ma a Napoli è considerato un esterno Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 novembre 2023)il: è una mezz’ala ma aun). Maurizio Nicita ricorda che fin qui il danese ha giocato una sola partita come titolare: a Lecce. Lascrive di equivoco tattico. Ironia della sorte Jesper ha giocato di più nell’inizio di stagione tedesco con l’Eintracht (172 minuti) in meno di un mese ad agosto, che col suo nuovo club (136’) in più di due mesi. Alla base c’è forse un equivoco tattico, nel senso chesi adatta comema è più un, Garcia lo vede anche come mezzala, anche se non lo ha mai utilizzato così. Fatto sta che finora il suo impegno è stato molto limitato e soprattutto poco efficace per unche ha ...