L'Pmi servizi sponsorizzato dalla rivista Caixin segna a ottobre in Cina un inatteso calo a 49,5, da 50,6 di settembre e contro 50,8 di previsioni degli analisti, a rimarcare lo stato di ...

L'indice manifatturiero Pmi Caixin frena in Cina ad ottobre - Notizie ... Agenzia ANSA

Giappone: indice Pmi manifatturiero migliora a ottobre ma resta ... Il Sole 24 ORE

Borse cinesi contrastate in una seduta volatile: l'indice Pmi servizi conferma la frenata dell'economia, con la prima contrazione da luglio. Indici Composite di Shanghai e Shenzhen rispettivamente +0, ...L'indice Pmi servizi in Cina segna un calo a ottobre, a 49,5, evidenziando una ripresa economica ancora instabile. Il dato è in linea con l'indice Pmi ufficiale e registra un calo delle vendite all'es ...